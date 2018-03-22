Армения демонстрирует свое истинное лицо, продолжая нарушать режим прекращения огня в дни празднования Новруза - МИД

БАКУ /Trend/ - В то время как международное сообщество говорит о фундаментальных ценностях праздника Новруз, таких как мир и понимание, Армения демонстрирует свое истинное лицо, продолжая нарушать режим прекращения огня.

Об этом на своей странице в Twitter написал в четверг глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В то время как мировое сообщество говорит о фундаментальных ценностях Новруза, таких как мир и понимание, и азербайджанский народ празднует Новруз, Армения демонстрирует свое истинное лицо и продолжает нарушать режим прекращения огня», - сказал Гаджиев, добавив, что Армения нарушила режим прекращения огня 98 раза сегодня и 101 раз вчера.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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