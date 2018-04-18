В результате обстрела ВС Армении был ранен мирный житель азербайджанского села

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в среду подвергли обстрелу село Гиямеддинли Агджебединского района.
В результате обстрела был ранен житель села Юхары Гиямеддинли, Гаджиев Рагим Азер оглу 1991 года рождения.
Раненый помещен в больницу, в настоящее время его состояние расценивается как удовлетворительное.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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