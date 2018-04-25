Нагорно-карабахский конфликт создает угрозу региональной безопасности – азербайджанский депутат

25 апреля 2018 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт создает явную угрозу региональной безопасности, сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльшад Гасанов в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

«Я думаю, что затяжные конфликты – это серьезный вызов для европейского континента. В этой связи неурегулированный конфликт между Арменией и Азербайджаном создает явную угрозу региональной безопасности. Армения продолжает оккупацию Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. Это признается международным сообществом. Международное сообщество признает, что это неотъемлемая часть Азербайджана», - сказал он.

Депутат отметил, что в результате этого конфликта почти один миллион граждан Азербайджана были вынуждены покинуть свои родные земли.

«Они превратились на своей территории во внутренне перемещенных лиц», - сказал Гасанов.

Говоря о работе, проводимой правительством Азербайджана для улучшения жилищных условий беженцев, депутат отметил, что страна готова поделиться опытом в решении гуманитарного кризиса.

Выступая на мероприятии, депутат парламента Азербайджана Сахиба Гафарова отметила, что армянская агрессия против Азербайджана привела к оккупации 20 процентов территории страны, полномасштабной войне и массовому перемещению тысяч людей, включая женщин и детей.

«Азербайджан решает проблему своих беженцев и вынужденных переселенцев, количество которых выросло до 1,2 миллиона. Соответствующие меры принимаются для улучшения жилищных условий этих людей. 95 жилых комплексов было построено по современным стандартам. Более 25 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев получили новые квартиры», - сказала она.

Гафарова также отметила, что после оккупации 20 процентов азербайджанских территорий все оккупированные регионы были переименованы.

"Азербайджанский город Ходжалы сейчас называется Иванян. Христофор Иванян был генералом армянской армии, который активно участвовал в оккупации Нагорного Карабаха", – сказала она, подчеркнув необходимость использования исходных азербайджанских названий.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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