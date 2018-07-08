Делегация МИД Азербайджана посетила прифронтовую зону (ФОТО)

8 июля 2018 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация МИД Азербайджана в связи с празднованием профессионального праздника Дня сотрудников дипломатической службы, отмечаемой ежегодно 9 июля, побывала в воскресенье в прифронтовой зоне в Тертерском районе.

Как рассказал журналистам второй секретарь МИД Рухлан Набиев, представители министерстваознакомились с новым городком, а также созданными там прекрасными условиями.

Они ознакомились с памятником «Марага-150», который был воздвигнут в честь 150-летия переселения армян из иранской Мараги в Карабах. «В последствии памятник целенаправленно был разрушен», - отмечает секретарь МИД.

Набиев отметил, что в рамках программы коллектив МИД для более близкого ознакомления с ситуацией на прифронтовой зоне, посетил село Гапанлы.

«Как вы знаете, село Гапанлы во время апрельских событий 2016 года подверглось тяжелому обстрелу со стороны ВС Армении, однако, вновь благодаря заботе главы государства в городе были проведены восстановительные работы. Несмотря на то, что жители Гапанлы живут близко к передовой, они решительно и настойчиво продолжают свою деятельность», - сказал Набиев.

Он также добавил, что делегация ведомства посетила Н-скую воинскую часть.

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