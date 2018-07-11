МИД: Армения далека от цивилизованного поведения (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Удерживая в заложниках двух мирных жителей Азербайджана, Армения демонстрирует то, что она действительно далека от цивилизованного поведения. Об этом в среду сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметим, что 11 июля 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Фотографии Аскерова и Гулиева до и после взятия в заложники доказывают, что за время их нахождения в заложниках они подвергаются нечеловеческому отношению, физическим и моральным пыткам. В результате оба страдают различными тяжелыми заболеваниями. Умышленно демонстрируя в СМИ нечеловеческое отношение к ним, армянская сторона подергает членов их семей и близких психологическому давлению.

Нарушая нормы и принципы международного права, и Устав ООН, Армения, используя силу, оккупировала Нагорный Карабах Азербайджана и семь прилегающих районов.

В результате этнической чистки более одного миллиона азербайджанского населения, в том числе, Аскеров и Гулиев и члены их семей, были насильно изгнаны со своих родных мест. С 1993 года Аскеров и Гулиев и члены их семей живут жизнью вынужденных переселенцев. Продолжающаяся свыше 20 лет тоска по Родине побудила их посетить свои оккупированных земли, и с этой точки зрения вполне понятно их желание увидеть свои родные дома и могилы родителей. Тем самым, их незаконный арест и отказ Армении освободить их вызывает справедливый гнев азербайджанской общественности.

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