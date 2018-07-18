У Армении нет желания вести продуктивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - У Армении нет желания вести продуктивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Azernews российский политолог, эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов.

«Прежде всего, для интенсификации переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта необходимо, чтобы сами стороны конфликта были готовы к переговорам. На данный момент я не наблюдаю желания армянской стороны, в отличие от азербайджанской стороны, вести продуктивные переговоры», - сказал эксперт.

По мнению Михайлова, необходимо поменять страны-гаранты переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«Подключение третьих стран всегда считалось положительным моментом для достижения мира, однако в нашем случае, на мой взгляд, необходимо поменять страны-гаранты переговорного процесса, изменить формат, то есть убрать США и Францию как абсолютно бесполезные страны в данном случае. Реальными гарантами мира в регионе, прежде всего, являются Россия и, в частности, Турция и Иран. Именно эти страны и должны помочь найти дипломатический консенсус между Баку и Ереваном», - сказал эксперт.

Михайлов также выразил озабоченность в связи с нынешней политикой Армении.

Эксперт отметил, что политика Армении направлена на расторжение вековых отношений с Москвой, что может сказаться на мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта и региональной безопасности в целом.

«В случае полной ориентации Еревана в сторону Запада Москва уже не сможет гарантировать интересы Еревана в плане безопасности. А если ещё Армения будет настаивать на выводе российской военной базы, то Москва, скорее всего, примет кардинальные политические решения. Я имею в виду полную смену координат в политике на Южном Кавказе. Это, прежде всего, возможное сближение и военно-политические союзы с теми странами, которые Армения сама назвала врагами», - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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