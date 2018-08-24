ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

24 августа 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 86 раз, сообщает министерство обороны Азербайджана в пятницу.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Кенгерли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Лаборатория Касперского" поможет усилить информационную безопасность SOCAR (Эксклюзив)
ИКТ 10:00
Азербайджан представит логистический и туристический потенциал в Китае
Бизнес 07:02
Хикмет Гаджиев: Быть парламентарием не дает оснований нарушать законы других стран
Политика 23 августа 19:35
МИД: Россия продолжает посреднические усилия по нагорно-карабахскому урегулированию
Нагорно-карабахский конфликт 23 августа 17:27
Баку и российские Минводы может связать скоростной поезд
Бизнес 23 августа 17:18
В Азербайджане сократилось число общественных библиотек
Общество 23 августа 15:36
Лента новостей
В Азербайджане подешевели золото и серебро
Бизнес 10:33
В Турции за год количество транспортных средств сократилось более чем на треть
Бизнес 10:29
Выросла стоимость недвижимости в Ташкенте
Бизнес 10:13
Проекты Узбекистана и Туркменистана в сфере спасения Арала дополняют друг друга - Мирзиёев
Узбекистан 10:02
"Лаборатория Касперского" поможет усилить информационную безопасность SOCAR (Эксклюзив)
ИКТ 10:00
В США число отравившихся салатами из McDonald's превысило 500
США 09:53
Обнародовано число казахстанских туристов, посетивших Турцию в июне
Туризм 09:40
В ЕАЭС будут снижены таможенные пошлины на ввозимые автомобили
Бизнес 09:33
Американские инвесторы могут получить управление крупнейшей медицинской компанией Узбекистана
Бизнес 09:30