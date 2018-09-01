Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Россия стараются еще более усилить сотрудничество

1 сентября 2018 22:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия совместными усилиями и мерами стараются еще более усилить сотрудничество.

Об этом в интервью телеканалу “TRT World” сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос об отношениях Азербайджана с Россией и Германией, а также повышенном интересе к региону, Гаджиев сказал, что Азербайджан выступает за налаживание равноправных и нормальных отношений со всеми партнерами и дружественными государствами. В связи с этим Гаджиев отметил, что Азербайджан и Россия являются соседними государствами, и между двумя странами царят традиционно дружественные связи.

Отметив, что Азербайджан тесно сотрудничает с партнерами из Европейского союза (ЕС), представитель МИД сказал, что сотрудничество с ЕС, странами-членами организации, в том числе и с Германией стоит на повестке дня.

Комментируя вопрос разрешения нагорно-карабахского конфликта, а также посредническую миссию, Хикмет Гаджиев добавил, что Южный Кавказ страдает от оккупации Арменией азербайджанских территорий, а незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана представляет серьезную угрозу обеспечению мира и безопасности в регионе.

Глава пресс-службы напомнил, что карта по разрешению конфликта ясна и основывается на нормы и принципы международного права, соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Гаджиев довел до сведения важность активизации усилий странами-сопредседателями для выполнения требований резолюций СБ ООН.

«Ожидания Азербайджана заключаются в том, что наряду с сопредседателями, все страны, участвующие в Минской группе, должны поддерживать осуществление резолюций СБ ООН», - отметил Гаджиев, комментируя роль Германии в разрешении конфликта.

Коснувшись сути резолюций СБ ООН, Гаджиев напомнил, что они требуют полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

«Азербайджанский народ более 25 лет страдает от данного конфликта, Азербайджан поддерживает решение конфликта путем интенсивных и субстантивных переговоров», - сказал представитель МИД Азербайджана.

(Автор: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Владимир Путин: Россия продолжит оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 19:47
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на то, что усилия России в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта будут продолжены
Политика 19:38
МИД Азербайджана прокомментировал возможное участие двух армянских футболистов в матче с ФК "Карабах" в Баку
Общество 11:08
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района
Нагорно-карабахский конфликт 31 августа 20:21
В Ереване предупредили о неизбежном крахе Армении
Точка зрения 31 августа 16:34
Азербайджан изучает информацию о закупке Арменией оружия в Индии
Политика 31 августа 14:01
Лента новостей
Иран намерен расширить возможности своих баллистических и крылатых ракет
Политика 23:14
Украина за полгода экспортировала в ЕС товаров и услуг на $11,2 млрд
Другие страны 21:37
Трамп просит Конгресс не вмешиваться в переговоры с Канадой по соглашению взамен NAFTA
США 21:34
Президент РФ: В будущем году Азербайджан и Россия намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур
Политика 20:45
Владимир Путин: Сегодняшние переговоры придадут импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей
Политика 20:33
Президент Ильхам Алиев: Cогласованные вопросы позволят еще больше увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией
Политика 20:17
В Тегеране под председательством АЗЕРТАДЖ пройдет заседание Исполнительного комитета ОАNА
Общество 20:08
Владимир Путин: Россия продолжит оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 19:47
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на то, что усилия России в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта будут продолжены
Политика 19:38