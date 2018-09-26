ВС Армении нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки

26 сентября 2018 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобороны и министерство оборонной промышленности Азербайджана подписали меморандум
Политика 25 сентября 18:40
Минобороны: Любое воздушное средство противника при попытке приблизиться к передовым позициям подразделений ВС Азербайджана будет немедленно нейтрализовано
Нагорно-карабахский конфликт 25 сентября 11:01
ОБСЕ проведет очередной мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 25 сентября 10:29
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 80 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 25 сентября 10:03
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 89 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 24 сентября 09:40
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 сентября 09:33
Лента новостей
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 10:09
TAP позволит снизить стоимость газа для итальянских семей - управляющий директор
Энергетика 10:03
БелАЗ по итогам года увеличит производство самосвалов на 30%
Беларусь 10:02
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
Тендеры 10:01
Председателем Сената Италии дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Политика 10:00
"БВШН увлекла профессией инженера и девушек"
Общество 09:57
В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки
Бизнес 09:53
Вооружённые группировки покидают сирийский Идлиб – Эрдоган
Турция 09:45
Президент Египта заявил о наличии недостатков в деятельности ООН
Арабские страны 09:45