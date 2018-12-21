Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона обратилась к мировому сообществу (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Съезд Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона» распространил обращение, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на объединение.

В обращении говорится, что волна армянского сепаратизма, начавшаяся в конце 80-х годов прошлого века в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, способствовала конфликту на национальной почве, изгнанию соотечественников с исконно азербайджанских земель в Армении и из Нагорно-карабахского региона, оккупации 20 процентов азербайджанской территории - Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, осуществлению политики этнической чистки на этих территориях, а также тому, что более одного миллиона соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«С первых дней конфликта, продолжающегося 30 лет, Армения, еще находясь в составе Советского Союза, стала предъявлять открытые территориальные претензии к Нагорно-карабахской автономной области (НКАО ) Азербайджана и активно поддерживать сепаратизм, сопровождаемый насилием и террором против местного азербайджанского населения. В то же время армянской стороной был принят ряд незаконных решений с целью отделения в одностороннем порядке НКАО от Азербайджана и присоединения к Армении. Однако еще в период советской власти – 10 января 1990 года президиум Верховного совета СССР принял постановление «О несоответствии Конституции СССР актов по Нагорному Карабаху, принятых Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года», объявив присоединение Нагорного Карабаха к Армении без разрешения Азербайджана незаконным», - отмечается в обращении.

Общественное объединение также сообщает, что все эти факты демонстрируют, что еще в то время на высшем конституционном уровне было подтверждено, что одностороннее отделение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана противоречит законам СССР. Поэтому и после обретения независимости Азербайджана Нагорный Карабах, согласно законам того периода, был признан неотъемлемой частью Азербайджана.

«Несмотря на все это, Армения, грубо нарушив устав ООН, нормы и принципы международного права, начала открытую войну против Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана. Армения совершила на оккупированных территориях, в том числе в Нагорном Карабахе, этническую чистку в отношении азербайджанского населения. Члены азербайджанской общины Нагорного Карабаха, численность которой на данный момент составляет более 80 тысяч человек, уже на протяжении около 30 лет вынуждены жить в положении вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана. Мировое сообщество и международные организации признают территориальную целостность Азербайджана и являются сторонниками справедливого урегулирования конфликта в соответствии с международными нормами", - говорится в обращении.

Отмечается, что Армения, сохраняя опирающийся на оккупацию статус-кво, проводит политику аннексии оккупированных территорий Азербайджана, в том числе Нагорного Карабаха, и намеренно стремится представить эти действия как самоопределение народов.

«В этих целях Армения предпринимает попытки для того, чтобы отрицать существование азербайджанской общины в Нагорном Карабахе, уничтожает материальное-культурное наследие азербайджанского народа в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Право на самоопределение народа, которое является одним из высших принципов международного права, ни в коем случае не предполагает нарушения прав остальных людей, совершение актов насилия. Фундаментальные права и свободы человека носят универсальный характер и должно относиться и применяться в равной мере без дискриминации ко всему человечеству. В соответствии с документами ОБСЕ, несмотря на то, что Армения и Азербайджан в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта являются сторонами конфликта, азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха определены в качестве заинтересованных сторон. В рамках справедливого урегулирования конфликта армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, должно быть обеспечено безопасное и достойное возвращение вынужденные переселенцы, в том числе азербайджанского населения Нагорно-карабахского региона Азербайджана, на свои родные земли – в Нагорный Карабах, обеспечено пользование ими своими гражданскими правами», - отмечается в сообщении.

Азербайджанская община призывает международную общественность, в частности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, увеличить свои усилия для того, чтобы внести свой вклад в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и поддержать контакты между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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