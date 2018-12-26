Захарова: Россия сделает все от нее зависящее для урегулирования карабахского конфликта

26 декабря 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Россия сделает все, что зависит от нее, для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не ставим временных рамок. Если говорить о времени, мы, конечно, всегда выступали за скорейшее урегулирование и за все меры, которые направлены именно на скорейшее урегулирование этой проблемы. Но говорить о конкретных сроках я, честно говоря, не возьмусь. История длительная, к сожалению, конфликт затяжной», - сказала она, добавив, что все, что будет зависеть от российской стороны, будет сделано.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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