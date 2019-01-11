Британский политолог: Пашинян постарается сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте

БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян постарается сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в интервью «Caucasus Watch» британский политолог, старший научный сотрудник Carnegie Europe, специализирующийся на Восточной Европе и Кавказском регионе, Томас де Ваал.

Томас де Ваал сказал, что он не ожидает больших изменений со стороны нового правительства Армении, по крайней мере в ближайшее время.

«Пашинян собирается попытаться просто сохранить статус-кво, и это, вероятно, не по душе Азербайджану. Азербайджан не согласен с сохранением нынешнего статус-кво, но, к сожалению, это то, чего, по моему мнению, хочет новое руководство Армении», - сказал британский политолог.

Далее, говоря о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, он отметил, что этот конфликт трудноразрешимый и не может быть быстро урегулирован.

Томас де Ваал отметил, что существует очень слабый международный механизм для урегулирования данного конфликта.

«Существует небольшая мониторинговая миссия из шести наблюдателей ОБСЕ, а также очень скромная Минская группа в формате сопредседательства, которая пытается стать посредником в решении конфликты. Так что в основном все зависит от воли и принятия решений лидерами обеих стран», - сказал политолог.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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