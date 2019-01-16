Началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении (ФОТО)

16 января 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Париже.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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