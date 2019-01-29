Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

29 января 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня, проведенный сегодня на государственной границе Азербайджана и Армении, в направлении Товузского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнйен Йович и Мартин Шустер.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На госгранице Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 28 января 11:31
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 15 января 13:21
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 14 января 11:50
Мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13 декабря 2018 12:56
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 4 декабря 2018 13:48
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 2018 10:19
Лента новостей
Россия три года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия 14:50
Bloomberg: США после 2 февраля намерены объявить о приостановке участия в ДРСМД
США 14:47
Минздрав Азербайджана о вакцинации населения от кори
Общество 14:41
Россия и Совет Европы запустили совместный проект в поддержку женщин
Россия 14:38
Президент Азербайджана лично подошел к матери шехида, еще раз продемонстрировав, насколько дороги государству и народу шехиды и их семьи - депутат
Политика 14:25
Завтра утром в Баку местами туман, морось
Общество 14:19
В страховом секторе Азербайджана вводится институт временного администрирования
Финансы 14:16
Почти 90% документов поощрения инвестиций приходятся на проекты в регионах Азербайджана - министр
Бизнес 14:14
В новые дома в Баку вселились 188 семей вынужденных переселенцев (ФОТО)
Политика 14:11