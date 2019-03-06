Могерини выступила за участие Пашиняна в переговорах по урегулированию карабахского конфликта без предварительных условий

6 марта 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта без предварительных условий, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте Европейской службы внешних связей.

«Могерини и Пашинян обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в свете недавних контактов между Арменией и Азербайджаном. Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Пашиняна в переговорах без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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