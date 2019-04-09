На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг Минской группы ОБСЕ

9 апреля 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 10 апреля 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) полковник-лейтенант Ральф Босхард.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и представитель ГПВУ полковник Юрий Дудченко.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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