МИД Азербайджана о суверенном праве государства допускать кого-либо на свою территорию

БАКУ /Trend/ - Армянские СМИ распространили информацию о комментарии генерального секретаря Совета Европы (СЕ), сделанном им после встречи с премьер-министром Армении в Страсбурге, где он сказал о необходимости предоставить комиссару по правам человека СЕ право посещать Нагорный Карабах.

Комментируя Trend эту информацию, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила, что генсек Совета Европы Ягланд предложил государствам-членам организации принять политическое решение относительно посещения т.н. «серых зон», в том числе Нагорного Карабаха.

«Позиция Азербайджана в данной связи ясна и неоднократно доводилась до сведения всех соответствующих международных организаций, включая Совет Европы. Это суверенное право государства - допускать тех или иных лиц, будь то представители международных организаций или прочие граждане других государств, на свою территорию в пределах международно признанных границ и в соответствии с их внутренним законодательством», - отметила Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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