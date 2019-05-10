Эксперт: Армения прилагает усилия для затягивания урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Армения прилагает усилия для того, чтобы затянуть урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Azernews журналист, профессор Университета штата Монтана (США) Томас Гольц.

Он отметил, что попытка правительства Армении включить в переговорный процесс так называемых «представителей» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, является тактикой затягивания урегулирования конфликта вот уже на протяжении более 25 лет.

Гольц сказал, что армянские власти, начиная с Левона Тер-Петросяна и заканчивая Николом Пашиняном, последовательно пытаются включить сепаратистский режим в процесс мирных переговоров.

В то же время Гольц подчеркнул, что армяне были явно удивлены и разочарованы столкновениями в апреле 2016 года.

Что касается последнего заявления министра обороны Армении Давида Тонояна о возможности переноса военных действий на территорию Азербайджана, он подчеркнул, что в Азербайджане должны серьезно относиться к заявлениям высокопоставленного министра любого правительства в мире, в частности, к заявлениям министра обороны.

Гольц воздержался от комментариев по поводу принципиальных различий во взглядах по решению нагорно-карабахского конфликта, продемонстрированных предыдущими армянскими властями и постреволюционной командой Пашиняна, предпочитая «подождать и посмотреть».

«Было много предположений о значении так называемой "бархатной революции" в Армении в 2018 году. Я воздерживаюсь от вступления в клуб спекулянтов», - сказал Томас Гольц.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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