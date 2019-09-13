Ровшан Рзаев: Минская группа должна выразить протест против незаконных выборов в Нагорном Карабахе

13 сентября 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны продемонстрировать решительную позицию в связи с проведенными на оккупированных территориях Азербайджана так называемыми "выборами в местные органы самоуправления"

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

По его словам, сопредседатели должны однозначно относиться к таким провокациям армян.

"Если какой-то народ использует оружие против другого, то этот народ не может определять свою судьбу. Всему миру и всем международным организациям известно, что против проживающих в Нагорном Карабахе азербайджанцев применена политика этнической чистки и в настоящее время там не живет ни одного азербайджанца. Азербайджанцы, изгнанные из Нагорного Карабаха нашли пристанища в Баку и 59 районах республики — это общеизвестный факт. В таком случае недопустимо, чтобы сопредседатели Минской группы ОБСЕ демонстрировали позицию, даже в ничтожной мере в пользу оккупантов, к этим провокационным шагам армянской стороны. Я решительно осуждаю это и ожидаю, чтобы страны-сопредседатели Минской группы высказали свои позиции в связи с такими действиями ", - сказал Рзаев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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