Посол: Необходимо решить нагорно-карабахский конфликт в ближайшее время

24 сентября 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт в ближайшее время.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в интервью известной американской радиопрограмме John Batchelor show, имеющей широкую аудиторию слушателей.

Ведущий программы Джон Батчелор, который посетил линию фронта, акцентировал внимание на гибели азербайджанского военнослужащего Рамина Абдулрахманова, который был застрелен армянами.

Сулейманов, в свою очередь, отметил, что такие случаи продолжаются.

«К сожалению, случился еще один инцидент. Такие случаи продолжаются. В результате нарушений режима прекращения огня у нас получают ранения и гибнут как военные, так и гражданские лица. Армянская сторона тоже страдает. Нам нужно решить этот конфликт в ближайшее время. Ситуация очень хрупкая и статус-кво явно неустойчив», - сказал Сулейманов.

Посол отметил, что все дипломатические усилия Азербайджана по всему миру направлены на то, чтобы люди понимали необходимость мирного урегулирования конфликта как можно скорее.

Он также прокомментировал последние провокационные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отметив, что такие заявления и действия наносят ущерб самой Армении.

«Они этого не понимают, и это очень печально», - сказал Сулейманов.

Напомним, что 22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, заблудился и был застрелен армянами на "ничейной полосе" между позициями сторон. Для обеспечения безопасной эвакуации тела военнослужащего было предпринято обращение в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК).

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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