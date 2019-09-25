Минобороны: Сообщения об уничтожении азербайджанского БПЛА — дезинформация

25 сентября 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная в армянских СМИ о том, что якобы сбит азербайджанский беспилотник (БПЛА), не соответствует действительности, сообщили в среду Trend в минобороны.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана, все БПЛА, принадлежащие азербайджанской армии, в полном составе находятся в строю, потерь нет.

"Не исключено, что БПЛА на представленной фотографии — не что иное, как топорно изготовленная модель, используемая в качестве цели "условного противника" на учениях, проводимых ВС Армении на оккупированных территориях", - сообщает министерство.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:00
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:13
В Баку эксперты НАТО проводят тренинг для педагогов военных учебных заведений
Политика 24 сентября 17:34
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 24 сентября 09:47
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 23 сентября 18:24
Минобороны: Информация в армянских СМИ о якобы совершенной азербайджанской стороной провокации является ложью
Нагорно-карабахский конфликт 23 сентября 11:51
Лента новостей
Грузия реализует 18 новых проектов при поддержке ПРООН
Финансы 17:03
Нацбанк Грузии увеличивает ставку монетарной политики
Финансы 17:01
АБР повысил прогноз роста ВВП Казахстана
Бизнес 17:01
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с призывом к Пашиняну
Нагорно-карабахский конфликт 16:49
Азербайджанское СП «Электрогаз» значительно увеличит мощность производимых отопительных аппартов
Бизнес 16:46
Туркменистан проводит буровые нефтяные работы в западном регионе страны
Энергетика 16:45
Производство лакокрасочной продукции в Азербайджане увеличилось в два раза
Энергетика 16:41
Азербайджанское СП «Электрогаз» обозначило сроки и объемы производства нового вида отопительных систем
Бизнес 16:40
Экспорт из Стамбула в январе-августе 2019 года вырос почти на три процента
Турция 16:40