Инвалиды Карабахской войны осудили попытки втянуть их в грязные политические игры

4 октября 2019 19:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В пятницу состоялась пресс-конференция, проведенная инвалидами Карабахской войны, принявших участие в инциденте, произошедшем с сотрудниками SOCAR.

Как сообщает в пятницу Trend, на пресс-конференции инвалиды Карабахской войны выразили протест лицам, которые пытаются использовать это происшествие в своих политических целях.

Один из них, Лазым Мехтиев сказал, что таким образом хотят очернить инвалидов Карабахской войны.

"У нас нет какого-либо недовольства. Произошедший случай — обычный конфликт. А некие силы, политизируя этот вопрос, используют в своих политических целях", - сказал он.

Другой инвалид Карабахской войны Дилавер Гасанов также выразил протест упомянутым силам. Он отметил, что государство оказывает надлежащую заботу инвалидам Карабахской войны.

"Мы всегда были довольны этим государством. Государство во всех сферах поддерживает нас. В Азербайджане для инвалидов созданы все условия", - сказал Гасанов.

Инвалид Карабахской войны Ахмед Султанахмедов также довел до сведения присутствующих, что они поддерживают государство.

"Люди, которые не хотят наше правительство — наши враги", - сказал он.

"Мы люди, которые жертвовали здоровьем ради государства. Мы всегда чувствовали внимание и заботу государства, чувствуем ее и сейчас. Мы — солдаты Президента Ильхама Алиева. Хочу сказать темным силам, чтобы не втягивали нас ни во что", - сказал инвалид Карабахской войны Сархан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов. )

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