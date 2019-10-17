Министр обороны Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

17 октября 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, находящимися с визитом в нашей стране, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили актуальную ситуацию на линии соприкосновения войск, армяно-азербайджанской государственной границе, в частности, на Газахском направлении фронта, и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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