Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион

17 октября 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт организации.

Как отмечается, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик посетили регион с 14 по 17 октября.

«Сопредседатели встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 15 октября и с Президентом Ильхамом Алиевым в Баку 17 октября и провели консультации с соответствующими министрами иностранных дел и министрами обороны в обеих столицах. В Баку сопредседатели встретились с председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха. В Нагорном Карабахе посредники были проинформированы местным представителем Международного комитета Красного Креста о гуманитарной ситуации. Два лидера проинформировали сопредседателей о своей недавней беседе на саммите СНГ в Ашхабаде и представили свои идеи о том, как продвинуть процесс урегулирования. Сопредседатели приветствовали перспективу принятия конкретных гуманитарных мер и мер безопасности для подготовки населения к миру и снижения напряженности», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что сопредседатели еще раз подчеркнули исключительную важность миссий по мониторингу, возглавляемых Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, в соответствии с его мандатом и многолетней практикой.

«Сопредседатели призвали стороны и впредь полностью поддерживать деятельность Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и его команды и обеспечивать немедленное устранение любых препятствий, которые могут помешать миссиям по мониторингу. Министры иностранных дел подтвердили свое намерение встретиться снова под эгидой сопредседателя до конца года. Сопредседатели в ближайшее время отправятся в Вену, чтобы проинформировать Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы», - говорится в документе.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД России о незаконном визите Затулина в Нагорный Карабах
Нагорно-карабахский конфликт 17:48
Министр обороны Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 17:43
Захарова: У нас есть согласованные документы на столе переговоров по карабахскому урегулированию
Нагорно-карабахский конфликт 16:05
Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 12:50
МИД Азербайджана о поездке сопредседателей МГ ОБСЕ из Еревана в Карабах и потом в Баку
Политика 16 октября 17:42
На международном форуме в Беларуси осуждена захватническая политика Армении
Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 16:08
Лента новостей
В Казахстане отмечены самые низкие показатели бедности по Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 19:18
"Незабвенные" – вспоминая Сару Гадимову
Культура 19:09
В провинции Чахар-Махал и Бахтияри Ирана произведено 1,5 тыс. т лекарственных растений
Бизнес 19:04
Министр: Устранение репетиторства административными мерами - неэффективный выход
Общество 19:00
Компания BP и ее партнеры в поисках путей получения доступа к трудноизвлекаемой нефти на АЧГ
Энергетика 18:53
Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
Культура 18:52
В этом году Госслужба занятости Азербайджана обеспечила работой более 60 тысяч человек
Экономика 18:49
В Азербайджане на самом высоком уровне осуществляется продуманная долгосрочная политика
Политика 18:39
Bank BTB предлагает новый кредитный продукт «Микро кредит»
Финансы 18:22