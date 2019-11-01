Свыше семи тысяч семей вынужденных переселенцев в Азербайджане будут обеспечены жильем — комитет

1 ноября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После встречи с Президентом Ильхамом Алиевым Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев начал работу по выполнению поручений главы государства.

Об этом сказал глава Госкомитета Ровшан Рзаев, сообщает в пятницу Trend.

Как отметил глава государства, до конца следующего года жильем будут обеспечены свыше семи тысяч семей вынужденных переселенцев, сообщил Рзаев.

По его словам, Комитет уже получил часть средств, выделенных главой государства на это дело. «Остальная часть будет предоставлена в следующем году. Таким образом, Комитет выполнит все данные поручения», - сказал Ровшан Рзаев.

Руководитель Госкомитета отметил, что в настоящее время в поселке Умид Гарадагского района Баку дополнительно строится три здания, в поселке Рамана Сабунчинского района — поселок для более чем 1500 семей. «Также будет построен поселок на территории поселка Ходжагасан в Бинагадинском районе для 800 семей. Кроме того, строится поселок для вынужденных переселенцев в Сумгайыте, а строительство другого начнется в начале следующего года. До конца этого года будут переселены до 6000 семей. В настоящее время Комитет строит поселок для 3700 семей в Баку и районах. Большой вклад в это вносит и частный сектор», - сказал Рзаев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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