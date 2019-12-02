БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит в Баку нагорно-карабахское урегулирование в ходе своего официального визита 2-3 декабря, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД России.

Как отмечается, в ходе переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества стран. «Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, включая нагорно-карабахское урегулирование. Планируется подписание Плана консультаций внешнеполитических ведомств России и Азербайджана на 2020 год», - говорится в сообщении.

Как отмечается, отношения между Россией и Азербайджаном основываются на принципах, сформулированных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года и Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года.

По состоянию на ноябрь 2019 года между двумя странами заключено свыше 150 международно-правовых документов, говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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