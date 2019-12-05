Мирослав Лайчак: Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия) сказал глава МИД Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.
«Диалог продолжался в течение всего года. С помощью разных платформ организация пыталась укрепить доверие, снять напряженность и поддержать диалог. Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта. У меня нет волшебной формулы того, как раз и навсегда решить конфликты. Но у меня есть твердое убеждение в том, что усилия ОБСЕ по снятию напряженности с открытием каналов для нового диалога неоценимы, и ОБСЕ является первой организацией, которая предлагает свою поддержку конкретным шагам к миру», - сказал он.
Отметим, что сегодня в столице Словакии Братиславе открылось 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
В заседании участвуют более 40 глав МИД стран-членов ОБСЕ. Оно проходит под девизом «Во имя людей, диалога и стабильности».
Главы МИД стран-членов ОБСЕ и стран-партнеров, другие представители государств и правительств обсуждают вопросы безопасности в Европе и других регионах мира и существующие проблемы.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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