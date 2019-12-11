ЕС обладает механизмами по урегулированию конфликтов — Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - ЕС обладает механизмами по урегулированию конфликтов, хоть и не разрешит сам нагорно-карабахский конфликт. Этим занимается Минская группа ОБСЕ.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Главное, по его словам, в том, что ЕС, страны, входящие в него, поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

"Как известно, Еврокомиссия формируется заново. Но ее председатель поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Наряду с этим, Еврокомиссия осуждает так называемые «выборы», которые страна-оккупант проведет в Нагорном Карабахе, заявление, которое озвучил премьер-министр Армении в августе этого года», - сказал Шафиев.

Председатель сообщил, что ЕС не может активно участвовать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, потому, что это в компетенции Минской группы ОБСЕ.

«И сам ЕС не видит себя в роли активного посредника в урегулировании конфликта. Они могут только поддержать определенные проекты. Главное то, что ЕС поддерживает нас в решении конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана», - подытожил Фарид Шафиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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