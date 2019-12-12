Манипуляции армянской стороны мешают переговорному процессу – российский эксперт

Баку/Тренд/ - Манипуляции армянской стороны мешают переговорному процессу по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом Тренд сказал аналитик российского "Центра политической информации" Владимир Саляев. Он отметил, что азербайджанская сторона всегда бескомпромиссно придерживается своей справедливой позиции по этому поводу.

Комментируя итоги саммита в Братиславе, Саляев сказал, что встреча сопредседателей, глав МИД Армении и Азербайджана, тем не менее, была насыщенной:

"К сожалению, армянская сторона, как и прежде, выдвинула невыполнимые условия, отвергнув поэтапный подход к урегулированию конфликта, что показывает очередную попытку манипулирования с ее стороны" - сказал эксперт.

Он отметил, что первым шагом на пути к решению Нагорно-Карабахского конфликта должна стать ликвидация основных последствий конфликта, то есть, обеспечение незамедлительного, абсолютного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана.

"Манипуляции вокруг тех или иных заявлений армянской стороны конечно же не внесут позитива в переговорный процесс. Это обуславливается тем, что Армения лишена конструктивного подхода ввиду своей тяжелой внутриполитической ситуации. В частности, положение осложняется тем, что Пашинян не владеет ситуацией вокруг всего переговорного процесса"- сказал он.

Саляев считает, что решение Нагорно-Карабахской проблемы зависит именно от субстантивных переговоров, что регулярно подчеркивается Азербайджаном на всех международных площадках.

По мнению эксперта, перед Пашиняном также стоят задачи, касающиеся внутриполитической повестки его страны.

"Армения погрязла во внутренних проблемах. Ситуация не изменилась даже после прихода к власти популистов в лице неопытного политика Пашиняна. В итоге, результат налицо – как бы не старалось новое армянское руководство, оно не может предпринимать рациональные шаги в деле развития страны, что не является случайностью. Ведь без разрешения нагорно-карабахского конфликта невозможно будет думать о каких-либо моделях экономических развития". - подчеркнул эксперт.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

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