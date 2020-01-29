Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона встретился с послом США

29 января 2020 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По инициативе посла США в Азербайджане Ли Лиценбергера проведена встреча с руководителем Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Туралом Гянджалиевым, передает в среду Trend со ссылкой на общину.

В ходе встречи Турал Гянджалиев подробно проинформировал посла США об Азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона.

Он довел до сведения посла, что члены Общины являются сторонниками мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также основные пожелания и требования членов общины в направлении вывода ВС Армении из оккупированных территорий, возвращения всех азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома, восстановления нарушенных фундаментальных прав и свобод, в том числе имущественных прав.

Председатель общины также довел до сведения, что в рамках внеочередных парламентских выборов в Азербайджане он выдвинул свою кандидатуру в депутаты из Ханкендинского избирательного округа № 122, и наряду с другими кандидатами из этого округа проводит предвыборную агиткампанию на равных и справедливых условиях в соответствии с требованиями законодательства.

Посол Ли Литценбергер особо отметил, что пристально следит за деятельностью Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона и остался довольным встречей.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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