БАКУ/Trend/ - Сегодня подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию, совершает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на армянскую сторону.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.