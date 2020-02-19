Собхани: Мир с Азербайджаном – одна из ключевых предпосылок для достижения Арменией экономической стабильности

БАКУ/Trend/ - Мир с Азербайджаном – одна из ключевых предпосылок для достижения Арменией экономической стабильности, об этом сказал Trend американский эксперт, генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

Говоря о недавних панельных дискуссиях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабхаскому конфликту в Мюнхене, американский эксперт отметил, что тот факт, что эти дебаты проходили на такой влиятельной платформе, как Мюнхенская конференция по безопасности, дает надежду на то, что международное сообщество будет двигаться более решительно к урегулированию конфликта.

Он особо отметил, что Президент Ильхам Алиев имеет очень глубокое и рациональное понимание ситуации и четкую стратегию продвижения к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Премьер-министр Пашинян пришел к власти, как защитник армянского народа, которому остро необходимы экономические реформы, лучшие условия для трудоустройства, а также уверенность в своем будущем. Надеюсь, Пашинян осознает, что одной из ключевых предпосылок для достижения Арменией экономической стабильности и создания рабочих мест является заключение мира с Азербайджаном. Пашинян знает, что есть такое понятие как "дивиденд мира", и что, если Армения и Азербайджан достигнут мирного соглашения, экономика Армении станет расти. Недавний опрос общественного мнения в Армении показал, что большинство ее населения волнует экономическое благополучие, и что они рассматривают мир с Азербайджаном, как позитивный фактор, полезный экономике Армении", - сказал Собхани.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)