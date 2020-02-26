Российское издание о звериной жестокости преступления против мирных жителей Ходжалы

Поздним вечером 25 февраля 1992 года близ городка Ходжалы начались события, названные "самой ужасной резней" в ходе карабахского конфликта. Мирные жители города, спасавшиеся от обстрелов, были зверски убиты по пути в соседний город Агдам - на тот момент относительно безопасный, а ныне полностью уничтоженный, как и Ходжалы. Как передает Trend, об этом пишет в среду российское издание Инфо24.

В ночь с 25 на 26 февраля армянские вооруженные формирования при поддержке бронетехники 366-го мотострелкового полка Объединенных вооруженных сил СНГ истребили мирных жителей города Ходжалы, населенного азербайджанцами.

По официальным данным, погибли 613 человек, включая 63 детей, 106 женщин и 70 стариков. Полностью погибли 8 семей, круглыми сиротами остались 25 детей, а 130 детей потеряли одного из родителей. 1275 человек было взято в плен либо в заложники. Из пленных о судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Спасшиеся жители Ходжалы вспоминают свой погибший город (до 1990 года - поселок) с большой теплотой, рассказывая о плодородной земле, родниковых источниках и дружной мирной жизни. Рядом с Ходжалы располагался единственный аэропорт в Нагорном Карабахе, способный принимать крупные самолеты. Многие из тех, кому пришлось покинуть Ходжалы зимой 1992 года, совсем недавно уже пережили изгнание: в городе нашли приют азербайджанские беженцы из Армении и тюрки-месхетинцы из Ферганской долины.

Угроза нависла над Ходжалы с начала карабахского конфликта в 1988 году. После распада СССР в 1991 году обстановка в "горячей точке" вышла из-под контроля и конфликт перерос в полномасштабную войну. С октября 1991 года армянские вооруженные формирования, окружившие Ходжалы, организовали его блокаду: город остался без транспортного сообщения, водоснабжения, электричества и связи. Город постоянно обстреливался из ракетных установок "Град" и "Алазань".

Часть ходжалинцев покинула город до середины февраля, когда вертолеты еще совершали редкие рейсы в город. Они доставляли в Ходжалы продукты, а обратно забирали людей, в первую очередь детей и женщин, однако организовать масштабную эвакуацию вертолетом было невозможно из-за постоянных обстрелов. 13 февраля вертолет совершил последний рейс в Ходжалы.

По словам жителей Ходжалы, вечером 25 января 1992 года обстрелов было сравнительно мало - в течение последних месяцев противник обстреливал город каждую ночь, вынуждая местных прятаться в подвалах домов. Однако около 23:00 начался обстрел, который был сильнее всех предыдущих. К этому времени бронетехника армян и 366-го мотострелкового полка уже вплотную подошла к Ходжалы. Вскоре после полуночи они вошли в город.

Бой продолжался в течение нескольких часов, но немногочисленные силы обороны Ходжалы к утру были подавлены. Мирные жители начали покидать город, в котором уже полыхали дома и целые улицы, не успев собрать свои вещи и даже потеплее одеться: нападение противника пришлось на самые холодные дни зимы. Люди хотели дойти пешком до расположенного неподалеку Агдама.

"Большинство жителей Ходжалы направились по маршруту, пересекающему неглубокую реку, затем через горы и к рассвету вышли на открытую местность около деревни Нахчыванлы, контролируемой армянами. Именно здесь произошел наиболее интенсивный обстрел. Обстоятельства нападения у Нахчыванлы на людей, бежавших из Ходжалы, показывают, что армянские войска и военнослужащие 366-го полка СНГ умышленно проигнорировали правила о ненападении на гражданских лиц", - говорится в отчете авторитетной международной организации Human Rights Watch.

Всю ответственность за гибель сотен беззащитных людей, уже обессиленных к моменту встречи с боевиками от скитаний по горам и холода, правозащитники возложили на армянских комбатантов. С убитых, раненых и тех, кто просто не успел скрыться и попал в плен, нападавшие затем золотые украшения, указывали очевидцы.

Звериная жестокость преступления против мирных жителей Ходжалы поразила многих, информация о трагедии облетела западную прессу. Европейский суд по правам человека констатировал, что гражданское население Ходжалы азербайджанского происхождения подверглось нападению армянских вооруженных сил, фактически признав эти события геноцидом, однако спустя 28 лет за него никто не осужден и не наказан.