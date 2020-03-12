Русская община Азербайджана направила официальное письмо генпрокурору России

Нагорно-карабахский конфликт 12 марта 2020 17:27 (UTC+04:00)
Русская община Азербайджана направила официальное письмо генпрокурору России

БАКУ/Trend/ - Русская община Азербайджана направила официальное письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову в связи с предвзятой и открыто искажающей события 20 января 1990 года статьей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Общину.

Письмо подписано депутатом Милли Меджлиса Азербайджана, председателем Русской общины Азербайджана Михаилом Забелиным.

Как отмечается в письме, Русская община Азербайджана решительно осуждает попытки Владимира Хомякова, автора статьи «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки», размещенной на сайте телеканала «Царьград», спровоцировать межэтнический конфликт и посеять вражду и ненависть между азербайджанским и русским народами.

«Статья не только провоцирует разжигание межэтнического конфликта, но и полностью искажает историю, фальсифицируя факты и события. Ко всему прочему, статья была напечатана 26 февраля, в годовщину массового убийства азербайджанцев в азербайджанском городе Ходжалы, когда за одну ночь армянские вооружённые боевики жестоко убили 613 невинных жителей – стариков, женщин и детей», - говорится в документе.

Забелин отмечает, что в то тяжёлое время он работал председателем исполкома Низаминского района города Баку.

«Кому как не мне, знакомы события, произошедшие в ночь с 19-го на 20 января 1990 года. Моя машина неоднократно подвергалась обстрелу не «боевиками», а военнослужащими советской армии», - пишет он в данном письме.

Ложь, клевета и искажения фактов присущи автору статьи Хомякову, говорится в документе.

«Не «боевики», как называет рядовых граждан Баку Хомяков, а советские войска танками давили машины с людьми и расстреливали мирных жителей города. Среди убитых войсками были русские, евреи, лица другой национальности. Погиб врач скорой помощи, были дети, под обстрелом погибли жених и невеста – Аллахвердиевы; Бессантина Вера, Ефимчев Борис, Токаев Владимир, Богданов Валерий, Семёнов Владимир, Мархевка Александр, Юсупов Олег, Меерович Ян, Нищенко Андрей и многие другие. И этих людей Хомяков Владимир считает “вооружёнными боевиками”? В те дни весь народ Азербайджана – азербайджанцы, русские, евреи, украинцы и другие надеялись на справедливое решение главы СССР - остановить разнузданные действия армянских националистов, убивших ни в чём не повинных азербайджанцев, проживавших в Армении, и изгнавших более 300 тысяч человек из Армении. Именно эти действия армянских националистов спровоцировали поведение возмущённых жителей Баку и Сумгаита, многочисленные митинги в Баку, куда прибывали истерзанные беженцы – азербайджанцы из Армении», - говорится в письме.

Как отмечается в письме, не стоит автору статьи – Хомякову и рассуждать на тему, существовало ли государство Азербайджан в XVII – XVIII веках, или были разрозненные ханства.

И в России в далёкие времена существовали княжества, воевавшие между собой, говорится в материале.

Как отмечает Забелин, он может со всей ответственностью заявить, что Хомяков говорит неправду (не хочется называть это ложью) о том, что в те дни русских избивали, убивали, а по улицам ходили толпы с плакатами «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки!»

«Я в те дни неоднократно встречался с лидерами Народного фронта и они действительно просили меня посодействовать встречам с русским населением. И такие встречи состоялись. Ни одного факта избиения русских, тем более убийства не было. А пришедший к власти по призыву народа в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев остановил произвол и хаос в стране, выступил перед русским населением в дни рождественских праздников (10 января 1994 г.) и вселил уверенность русских в их будущем и будущем их детей в Азербайджанской Республике. Азербайджан всегда славился своей многонациональностью и умением гарантировать уважение прав и достоинства всех наций, всех народов, проживающих на территории страны. Мультикультурализм, солидарность, многоконфессиональность – эти слова давно уже стали частью и достоянием Азербайджана. Страна этнического разнообразия создаёт все условия для мирного проживания различных этнических групп, при этом, обеспечивая защиту прав каждого», - говорится в письме.

Как отмечается, русская диаспора Азербайджана одна из крупнейших за пределами современной России.

«На сегодняшний день в Азербайджане проживает более 120 тысяч этнически русских, которые всегда считали себя полноправными гражданами Азербайджанской Республики. Более того, до сих пор, несмотря на продолжительный конфликт с соседней Арменией, в Азербайджане проживает более 10 тысяч армян. Видя искреннее и доброжелательное отношение к себе, русские встали плечом к плечу с азербайджанцами против армянских оккупантов и воевали за суверенитет и территориальную целостность страны, когда Армения начала вести захватническую политику против Азербайджана. Многие из них погибли во время карабахской войны в начале 90-х годов. Сегодня мы с гордостью можем назвать имена национального Героя Азербайджана Юрия Ковалева, Игоря Макеева, и многих других этнически русских граждан Азербайджана, которые воевали за Карабах, за Азербайджан, были награждены орденами и медалями. Мы, русские Азербайджана, не считаем себя «репрессированным народом», как пишет автор, и не нуждаемся в защите, тем более таких, как Владимир Хомяков. Мы свободно разговариваем на своём родном русском языке, наши дети ходят в русские школы, учатся на русском языке в высших учебных заведениях, мы читаем книги, журналы и газеты, смотрим телеканалы на своём русском языке. Сегодня читая статью Владимира Хомякова, мы видим что это умышленное искажение истории, дезинформация, и прежде всего, оскорбление, нанесённое нашим двум народам», - говорится в письме.

Как отмечается, статья, размещённая на сайте телеканала «Царьград» не отражает действительности.

«Журналист должен объективно излагать свои мысли, при этом ссылаясь на достоверные источники. В данном случае всё указывает на то, что статья В.Хомякова была заказной, умышленно нацеленной на разжигание межэтнического конфликта, что влечет за собой уголовную ответственность. Русская община Азербайджана убедительно просит Вас обратить на эту провокацию пристальное внимание и провести соответствующую проверку на предмет нарушения требований статьи 282 Уголовного кодекса России и статьи 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологий и о защите информации» от 27 июля 2006 года, и привлечь автора Владимира Хомякова к ответственности», - говорится в документе.

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