Азербайджанская община Нагорного карабаха распространила обращение в связи с провокацией ВС Армении

БАКУ /Trend/ - 12 июля 2020 года армянские вооруженные силы совершили нападение с целью оккупации азербайджанских территорий в направлении Товузского района Азербайджана. Об этом говорится в обращении азербайджанкой общины Нагорного карабаха, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Общину.

"Это еще раз доказывает, что Армения не хочет мирного урегулирования конфликта, и не намеревается предоставить нам возможность вернуться на наши исконные земли. Совершенная на государственной границе эта провокация показывает, что Армения, создавая новый очаг конфликта, хочет отвлечь внимание от карабахского конфликта и факта оккупации. Однако Армения не сможет добиться этого», - говорится в обращении.

Как говорится в обращении, в Армении обостряются социально-экономические проблемы, правительство не может справиться с пандемией коронавируса, поэтому прибегает к таким провокациям и пытается отвлечь внимание: "Страна-агрессор на словах поддерживает инициативу "Глобального прекращения огня" генсека ООН, но, лицемерно, совершает военные провокации".

В документ отмечается, что для того, чтобы положить конец напряженности в регионе, оккупированные Арменией территории Азербайджана должны быть освобождены, и все азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший рядовой Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Противник скрывает информацию о потерях.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Семдова. Редактор: Ровшан Гусейнов)