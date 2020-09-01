Лавров: В документах по решению карабахского конфликта есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость

БАКУ/Trend/ - В документах по решению нагорно-карабахского конфликта есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

«Наша линия опирается на тот комплекс документов, который был наработан за почти 18 лет. Есть так называемые «Мадридские принципы», есть обновленные версии документов, которые были одобрены сторонами в качестве основы для дальнейшей работы. Эти документы депонированы в секретариате ОБСЕ. Звучат предложения о том, что надо отказаться от этих документов и начать с чистого листа, или вообще какой-то план "Б" запустить. Мы считаем, что это будет большой ошибкой и убеждены в том, что наработанное за эти годы должно оставаться в основе наших дальнейших усилий. Я не буду в деталях описывать, что там согласовано. Это достаточно конфиденциальная часть работы. Но могу вас заверить, что там есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость и для армянских представителей и для азербайджанских», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)