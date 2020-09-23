Спикер парламента Азербайджана: Надеемся, что Россия приложит все усилия для решения карабахского конфликта
БАКУ /Trend/ - Надеемся, что Россия как сопредседатель МГ ОБСЕ приложит все усилия для решения нагорно-карабахского конфликта.
Об этом во время сегодняшнего выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в России, сообщает в среду Trend.
"Думаю, что нет необходимости говорить о роли России в решении не только региональных, но и глобальных вопросов. Мы надеемся, что Россия, являющаяся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и с самого начала старающаяся для мирного решения конфликта, использует свой авторитет в международной политике и приложит все усилия для решения конфликта", - сказала она.
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