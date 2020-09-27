Сергей Марков: «Россия признает Нагорный Карабах частью Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Россия предпримет активные дипломатические усилия для остановки конфликта между Азербайджаном и Арменией и перехода к переговорам, но военным образом вмешиваться не будет, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Нагорный Карабах. Здесь может уже сегодня возобновиться война между Азербайджаном и Арменией. Боевые действия начались", - написал Марков в Facebook.

Он указал 12 пунктов, касающихся позиции России:

"1. Россия за мир и не хочет никакой войны.

2. Россия имеет очень хорошие добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Внутри России многомиллионные армянская и азербайджанская диаспоры, с российским гражданством. Это граждане России. У них жесткая позиция в поддержку своих стран. Между ними возможны столкновения внутри России. Они уже недавно были. Армянская диаспора намного влиятельнее, особенно в СМИ и структурах власти.

3. Армения является членом ОДКБ, и Россия несет обязательства в этой связи. Но не в отношении Нагорного Карабаха.

4. Россия признает Нагорный Карабах частью Азербайджана и много раз заявляла, что бои на территории Нагорного Карабаха не означают нарушение территории Армении и не включают механизм ОДКБ.

5. Россия выступила инициатором большого компромисса между Азербайджаном и Арменией, называют "казанская формула". По нему Армения передает Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха в обмен на экономическую деблокаду и демилитаризацию. Этот договор разработан на 95%. Но так и не хватает смелости его подписать. Считается, Пашинян боится, что его могут в этом случае свергнуть или даже взорвать радикалы.

6. Сейчас экономика Азербайджана сильнее экономики Армении в несколько раз. И армия Азербайджана тоже стала намного сильнее.

7. Россия поставляет оружие обеим странам. Армении дешевле, а Азербайджану больше.

8. В последние недели было много информации о переброске курдских военных отрядов Рабочей партии Курдистана из Сирии в район нагорно-карабахского конфликта для участия в военных действиях на стороне Армении. А Турция много раз заявляла о готовности оказать военную помощь Азербайджану.

9. В России хорошо относятся к Армении, но критически к главе Армении Николу Пашиняну. Его считают американским агентом. Он в правительство и парламент Армении включил много людей фондов Сороса. Пашинян дал тайный приказ арестовать армянского генерала - секретаря ОДКБ. Пашинян арестовал друзей России в Армении, и даже личного друга Путина Роберта Кочаряна. Только что Пашинян арестовал видного пророссийского политика олигарха Гагика Царукяна, главу "Процветающей Армении".

10. Путин имеет прекрасные личные и политические отношения с Алиевым.

11. ООН много приняла резолюций, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Россия полностью поддерживает ООН и что все действия всех стран должны идти через ООН. Путин еще раз это подтвердил в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН несколько дней назад.

12. Россия предпримет активные дипломатические усилия для остановки конфликта и перехода к миру и переговорам. Но военным образом вмешиваться не будет".