Минобороны: Предпринимаются карательные меры против ВС Армении (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия предпринимает карательные меры против врага, который не придает значения сделанным ему неоднократным предупреждениям, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
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