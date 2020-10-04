Мы, удины, готовы защищать Родину, как граждане Азербайджана независимо от национальности и вероисповедания

БАКУ/Trend/ - На сегодня все народы, и этнические группы проживающие в Азербайджане, поддерживают политику Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Албано-Удинской Христианской Общины Азербайджанской Республики.

"Мы едины, — в этом наша сила и все как один с нашим президентом . Как можно не поддерживать борьбу за возвращение наших исконных земель с богатым пластом Албанского христианского наследия, которые незаконно, бандитски оккупированы и фальсифицированы силами Армении. В нашей армии множество представителей, проживающих в Азербайджане народов — солдат и офицеров, в том числе и удин. Уверен, что каждый гражданин Азербайджана в любой момент готов пойти на фронт, на защиту Родины.

Вот уже 30 лет в нашей мультикультуральной стране, где успешно развиваются все сферы, есть одна большая рана – это Карабах. Это наша боль. У нас есть силы, наша армия, которая доблестно стоит за нашу независимость и территориальную целостность. В то же время армяне и другие иностранные граждане, в целях создания напряженности среди удин компактного проживающих в посёлке Нидж Габалинского района, направления в иное русло общественного мнения, создания межнациональной конфронтации в обществе, а также получения информации касательно военных операций и мобилизации, значительно увеличили свою активность, распространяя голосовые сообщения, тексты дезинформационного характера, сделанные при помощи монтажа фейков через социальные сети и профили СМИ, учетные записи, мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту и последовательно пытается наладить контакты с народом Азербайджана, проводить среди него целевые опросы. Мы призываем всех удин проживающих за пределы исторической Родины не следовать провокациям противника такого рода.

Мы молимся за весь Азербайджан , за наших военнослужащих, которые радуют нас новостями с фронта. Победа должна быть за нами и она будет за нами! Карабах это Азербайджан!" - говорится в заявлении.