Жан-Франсуа Мансель: "Сопредседателям потребовалось слишком много времени, чтобы понять серьезность ситуации"

БАКУ/Trend - Функционирующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана выразила отношение к заявлению президентов России и Франции, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в связи с Карабахом.

В заявлении, распространенном с подписью президента ассоциации, почетного члена парламента Жана-Франсуа Манселя говорится, что сопредседатели призвали к "полному" прекращению военных операций в Карабахе и выразили готовность к активизации дипломатических усилий для содействия урегулированию конфликта.

Отмечается, что сопредседателям Минской группы потребовалось слишком много времени, чтобы понять серьезность ситуации в Нагорном Карабахе и невозможность окончательного "замораживания" 30-летнего конфликта.

Жан-Франсуа Мансель считает, что "…для справедливого урегулирования конфликта необходимо, чтобы в первую очередь Армения признала незаконную оккупацию 20 процентов азербайджанских земель и освободила данные земли до принятия и осуществления важных мер по мирному сосуществованию. Одновременно Россия не должна использовать Армению в качестве средства давления на Азербайджан, а Франции следует держаться подальше от армянской общины. Эммануэль Макрон и Владимир Путин предприняли первые шаги. Мы приветствуем это как надежду".