Парламент Азербайджана рассмотрит законопроект о переименовании села Мадагиз в Суговушан

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) будет вынесен на обсуждение законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджана в село Суговушан".

Как передает в понедельник Trend, заседание парламента будет проведено шестого октября.

Члены парламента в целом обсудят 18 вопросов.

(Текст: Турал Гараджаев)