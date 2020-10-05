Уничтожены 4 единиц РСЗО «Град» ВС Армении

БАКУ/Trend/ - В результате ударов азербайджанских войск в Агдеринском направлении были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 62-го артиллерийского полка и две РСЗО БМ-21 «Град» 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.