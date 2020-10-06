Глава Jamestown Foundation: Армения пытается интернационализировать войну в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Армения атакует азербайджанские города вне зоны нагорно-карабахского конфликта, чтобы интернационализировать войну, сказал Trend во вторник президент Jamestown Foundation Глен Ховард.

По его словам, ракетные удары по второму по величине городу Гянджа - это попытка вынудить Азербайджан сделать нечто подобное, нанеся ответный удар по армянским городам.

Ховард отметил, что Армения использует ракетные удары как форму асимметричной войны.

«Армия Азербайджана превосходит армянскую армию по численности и вооружению. Армения стремится к интернационализации конфликта, надеясь тем самым остановить военные успехи Азербайджана. Я думаю, что армянские официальные лица безрассудно подходят к ведению войны. Я рассматриваю это как акт отчаяния Еревана», - сказал он.

Отметим, что 4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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