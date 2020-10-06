Питер Тейс: Международное сообщество должно резко осудить ракетные удары Армении по городам Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Международное сообщество должно резко осудить ракетные удары Армении по Мингячевиру, Гяндже, Хызы и Абшерону в Азербайджане.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

«Я потрясен террористическими действиями Армении против гражданского населения и инфраструктуры в крупных городах Азербайджана. Фашистское правительство Армении грубо нарушило международное гуманитарное право и умышленно стремиться убивать мирных жителей и уничтожать гражданское имущество, не имеющее ничего общего с военными операциями», - сказал он.

Тейс отметил, что Ереван получил серьезный исторический урок от вооруженных сил Азербайджана и у Армении нет другого выбора, кроме как атаковать города с большим населением и наносить ущерб уязвимым объектам, больницам, школам и электростанциям.

«Армению необходимо наказать и исключить из ООН», - добавил он.

Отметим, что 4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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