В результате обстрела Агдама со стороны ВС Армении ранен сотрудник МЧС Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате обстрела Агдама со стороны ВС Армении ранен сотрудник МЧС Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

"Снаряд, выпущенный вооруженными силами Армении, разрушил здание школы в Агдамском районе, а также повредил автомобиль МЧС. Пострадал водитель автомобиля сержант внутренней службы Гисмет Али оглу Юсибов. Он был госпитализирован. Состояние Юсибова в настоящее время оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что в целях незамедлительного устранения ущерба, нанесенного пожарами, вызванными артиллерийским огнем со стороны ВС Армении по различным объектам, в том числе гражданским объектам, частным и многоквартирным домам, фермерским хозяйствам, объектам инфраструктуры Азербайджана, министерство по чрезвычайным ситуациям работает в усиленном режиме. Для информирования о чрезвычайной ситуации действует горячая линия МЧС - «112».

(Текст: Кямаля Сеидова)