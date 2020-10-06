Необходимо упразднить МГ ОБСЕ и создать новый дипломатический механизм урегулирования конфликта

БАКУ /Trend/ - Слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта обязательно должна участвовать Турция, очень важны.

Об этом во вторник сказала Trend турецкий эксперт, профессор Наджийе Шеноджак.

Она отметила, что за 30 лет карабахский вопрос так и не был решен, Минская группа ОБСЕ утратила доверие: "То, что Минская группа ОБСЕ, в частности, Франция, поддерживают с политической и военной точки зрения Армению, оккупировавшей азербайджанские земли, нарушающей нормы международного права, убивающей мирных жителей в регионе и тем самым попирающей международные права человека, показывает, что эта структура не является независимой".

Эксперт добавила, что ЕС и ОБСЕ во главе с ООН, место того, чтобы призывать к прекращению военных операций, должны потребовать от Армении покинуть азербайджанские земли. "Карабах - это Азербайджан! Несмотря на то, что в рамках международного права Карабах признан как территория Азербайджана, неприемлемо то, что к Армении не применяются санкции и на Ереван не оказывается давление в связи с отказом от освобождения этих территорий. Не являющаяся независимой Минская группа ОБСЕ должна быть упразднена, а вместо нее необходимо создать новый дипломатический механизм, в который должна участвовать и Турция. Турция и Азербайджана - одна нация, два государства".

(Текст: Кямаля Сеидова.)