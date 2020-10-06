Военнослужащие ВС Армении, не выдержав натиска армии Азербайджана, бросили позиции и обратились в бегство - минобороны

БАКУ /Trend/ - Не выдержав натиска контрнаступательной операции вооруженных сил Азербайджана, армянские солдаты покинули боевые позиции, и обратились в бегство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, в течение дня армяне покинуло несколько укрепленных пунктов.

"На посту, где в 2010 году Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов уничтожил большое количество живой силы ВС Армении, водружен государственный флаг Азербайджана. Контрнаступательная операция продолжается. Армяне деморализованы", - добавил Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)