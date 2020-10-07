В Великобритании предложили принять резолюцию, осуждающую военную агрессию Армении

БАКУ /Trend/ - Член Палаты общин британского парламента, председатель группы дружбы с Азербайджаном Боб Блэкман предложил принятие резолюции, призывающей правительство Великобритании осудить Армению за грубое нарушение режима прекращения огня, достигнутого в 1994 году, передает Trend в среду со ссылкой на сайт парламента Великобритании.

В резолюции отмечаются акты агрессии со стороны Армении, которые начались 27 сентября 2020 года и продолжают нарастать с каждым днем, что еще больше обостряет вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за военной оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов страны.

В рамках резолюции Палата общин призывает правительство Великобритании осудить Армению за грубое нарушение режима прекращения огня, достигнутого в 1994 году, и за использование крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии при интенсивных атаках на позиции Вооруженных сил и мирных жителей Азербайджана, а также призывает правительство потребовать вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, как это указано в резолюциях Совета Безопасности ООН.

Отметим, что 4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова)