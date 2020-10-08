Историк: На территории современной Армении изменено порядка 80% азербайджанских топонимов

БАКУ /Trend/ - 964 наименования т.е.79% 1220 азербайджанских топонимов на территории современной Армении, включающей в себя часть территорий Западного Азербайджана, переиначены на армянский лад.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом «Армяноведение» Института кавказоведения АН Азербайджана, доктор исторических наук Гасым Гаджиев.

По его словам, названия многих местностей, которые не смогли переименовать армяне, отражают историю аборигенов – азербайджанских тюрков, названия тюркских племен - гугарк, гёрус, сак, айнын, гыпчак, гарагоюнлу, Ширак, печенек, ахта, кявяр и т.д.

В ходе исследований было доказано, что топонимы этих мест сформировались на основании тюркских слов (балыг, язы, бек, кяпяз и др.), географических терминов, связанных с азербайджанским язвком (даг, дере, дюз, тепе, тап, тахт, ял, нювек, ова, гядик и др.)

Историк добавил, что доказательством сказанному является то, что в книге армянского автора З. Горгодяна «Население советской Армении в 1831-1931» более 2000 из 2310 ойконимов (названия населенных пунктов) – тюркского, а около 300 - арабского и персидского происхождения.

Сказав, что территория нынешней Армении была местом древних поселений азербайджанских тюрков, Гаджиев добавил, что азербайджанское тюркско-мусульманское население периодически подвергалось армянской агрессии и актам депортации. «Впоследствии эти территории заселялись армянами из разных стран. Только в ХХ веке азербайджанцы четырежды были депортированы с территории современной Армении – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988 годах, повергаясь массовому истреблению на своих исконно исторических землях. Пришлые армяне проводили политику этнической чистки в духе идеологии «Армения без тюрок» с конечной целью создания т.н. «великой Армении», и завершили этот процесс восьмого августа 1991 года: «В результате этого в Армении не осталось ни одного азербайджанца. В ХХ веке из современной Армении (Западный Азербайджан), со своих историко-этнических земель было изгнано два миллиона азербайджанцев . После этих спланированных акций – изгнания азербайджанцев с родных мест были изменены названия мест - топонимы, которые тоже массово подверглись «геноциду», - сказал он.

Ученый-историк также отметил, что в 1935-1989 годов с карты были стерты тысячи азербайджанских топонимов из-за того, что они были азербайджано-тюркского происхождения. Изменение названий местностей были осуществлены с целью уничтожить следы азербайджанского народа на принадлежащих им территориях: «То, что топонимы на территории Армении тюркского происхождения, является неопровержимым фактом. В произведениях авторов XIX в. имеется информация о том, что топонимы, зарегистрированные на территории современной Армении тюркского происхождения. В период после распада СССР и провозглашения независимости Армении эта страна на государственном уровне стала фальсифицировать исторические названия и топонимы. В Армении, откуда массово было депортировано азербайджанское население, большинство топонимов и ойконимов тюркского происхождения изменены, и переиначены или переведены на армянский язык».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)